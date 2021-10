Aan terughalen IS-vrouwen valt niet te ontkomen, dit staat ze hier te wachten

Roy knapte 100 jaar oude zweefmolen zelf op, vandaag viel de attractie bijna uit elkaar: ‘Gelukkig is niemand gewond geraakt’

10 oktober Roy Kraak uit Hasselt knapte de 100 jaar oude zweefmolen zelf op, maar tijdens de kermis in het Friese Kollum viel de attractie bijna uit elkaar toen de sierplaten loslieten. ,,Als exploitant is dit je grootste nachtmerrie’’, zegt hij over het incident waar niemand zwaar bij gewond raakt.