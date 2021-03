Aangehouden Fransman (23) blijkt duizenden euro's in schoen te hebben

Surveillerende agenten zagen een Franse auto rijden over de A58 en besloten deze te controleren. De auto werd verwezen naar een controleplaats op de Nansenbaan in Goes. De bestuurder, een 31-jarige man uit Algerije, toonde papieren met zijn identiteit op verzoek van de politie, maar de bijrijder, een 23-jarige Fransman, kon geen identiteitsbewijs tonen.



De agenten vroegen of hij zijn schoen uit kon trekken, waar soms nog wel eens identiteitsbewijzen verstopt kunnen zitten. In plaats daarvan werden er enkele duizenden euro's in contant geld in de schoen gevonden. Bij de bestuurder van de auto werd ook een groot geldbedrag gevonden in zijn kleding.



Beide mannen zijn door de agenten aangehouden op verdenking van witwassen. Ze zijn naar een politiecellencomplex gebracht. Vandaag zullen ze verhoord worden door rechercheurs, met hulp van een tolk. De grote hoeveelheid geld is in beslag genomen.



Bij de bestuurder van de auto werd ook een speekseltest afgenomen. Hierin werd THC gevonden, de werkzame stof in hasj en wiet. De man weigerde bloed te laten afnemen door een arts. Hiervoor is proces-verbaal opgemaakt.