Aangehouden verdachte voor moord Milica van Doorn weigerde dna-test

'Mijlpaal'

De familie van Milica is gistermiddag ingelicht. Robert Miltenburg liet namens de nabestaanden van de vermoorde jonge vrouw weten dat de familie erg blij is met de aanhouding van een verdachte: ,,Een enorme ontlading en opluchting. We hebben het volste vertrouwen in het vervolg van het onderzoek in de zaak." De familie prijst de inspanningen van Justitie en de politie Noord-Holland

Verwantschapsonderzoek

De verdachte is een familielid van iemand die onlangs heeft meegewerkt aan verwantschapsonderzoek via dna-materiaal. Dat onderzoek werd de afgelopen weken verricht onder ruim 130 mannen met een Turkse achtergrond. In het onderzoek benaderde de politie niet direct verdachten in de zaak, maar mogelijke verwanten van de dader. De oproep kon rekenen op grote bereidheid om dna af te staan . 126 mannen werkten vrijwillig mee. Twee personen, waaronder de aangehouden man, weigerden dna-materiaal af te staan. Via een familielid, dat wel meewerkte aan het onderzoek, kwam de politie hem op het spoor.

100% match

Dood in vijver

De havo-scholiere was 19 jaar oud toen ze werd vermoord. Haar lichaam werd op 8 juni 1992 gevonden in een vijver naast de Sint-Jozefkerk in Kogerveld, een wijk in Zaandam. De jonge vrouw bleek verkracht te zijn en met een mes om het leven gebracht.



Getuigen verklaarden destijds dat een man met een Turks uiterlijk in de richting van de plaats delict was gefietst. Milica was lopend onderweg naar huis en moet de dader op haar route zijn tegengekomen.



Later dna-onderzoek bevestigde, op basis van bij Milica aangetroffen zaadsporen, dat de dader vrijwel zeker een Turkse achtergrond heeft. Hoewel er de afgelopen 25 jaar veel onderzoek gedaan is naar de cold case, werd de dader nooit gevonden.