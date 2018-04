Aangereden kleuter zwaargewond, bestuurder slaat agent bij aanhouding

Aantal merels 'opvallend' afgenomen, oorzaak waarschijn­lijk usutuvirus

11:31 Het lijkt erop dat het usutuvirus, het virus dat dodelijk is voor merels, een flinke slachting heeft aangericht onder de merelpopulatie. Uit de laatste tellingen blijkt dat er in Brabant gemiddeld een halve merel per tuin minder is.