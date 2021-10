Aangespoelde spitssnuitdolfijnen zijn zogende moeders: ‘Kalveren zwemmen mogelijk nog rond’

video Buren bezorgd nadat vader en zoon zwaarge­wond raakten door instorten balkon

5 oktober Na het tragische ongeval zondag waarbij een vader en zoon zwaargewond raakten, rijst de vraag: zijn de balkons aan de Binnensingel en in de rest van Vlaardingen gevaarlijk? Bouw- en woningtoezicht van de gemeente overweegt bewoners te adviseren hun balkon te (laten) controleren. Vereniging Eigen Huis deelt alvast wat tips, want hoe weet je of jóuw balkon veilig is?