Aangetroffen fietser (18) blijkt doodgestoken, man van 25 opgepakt

Zeer grote bosbrand in Deurnese Peel breidt uit, rook in wijde omgeving

16:33 Er is vanmiddag rond 12.55 uur een natuurbrand uitgebroken in de Deurnese Peel. Het gaat om een zeer grote veenbrand, een gebied van ongeveer 800 bij 500 meter staat in brand. Twaalf brandweerwagens zijn ter plaatse. De rook is in de wijde omgeving goed te zien en te ruiken, daarom zijn ook twee NL-Alerts verzonden.