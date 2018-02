Aangevallen Palestijn daagt Nederlandse hondentrainers

Hamzes Abu Hashem, die woont op de Westelijke Jordaanoever, was in december 2014 betrokken bij een demonstratie tegen een Joodse nederzetting. Hij gooide daarbij met stenen. Toegesnelde militairen wilden de stenengooiers aanhouden en stuurden gevechtshonden op de groep af. Hashem werd door één van de honden achterhaald en gebeten.



Een Israëlische militair filmde de actie met zijn smartphone. Op de beelden is te zien hoe één van de honden zijn tanden zet in het been van de dan 16-jarige Hashem. De videobeelden werden later op Facebook gezet door een Israëlische politicus, met daarbij de tekst: ‘De soldaten leerden de kleine terrorist een lesje’. Hashem zelf verklaarde later over de situatie: ,,De honden renden heel snel en ik kon niet ontsnappen. Ze beten me overal en de soldaten leken het leuk te vinden. Ik bloedde hevig en smeekte hen om de honden weg te halen, maar dat deden ze niet.’’