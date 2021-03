Aangevallen vrouw beleeft bizarre avond na nóg een mishandeling: 'Hij zei: je moet niet biggy doen’

De 21-jarige vrouw hield onder meer een gebroken oogkas en een gebroken neus over aan de twee ernstige mishandelingen. Die gebeurden kort na elkaar door twee verschillende mannen in de wijk Oude Westen in Rotterdam. Eén van de vermeende vechtersbazen is inmiddels opgepakt, maar naar de andere is de politie nog dringend op zoek.

De politie houdt er rekening mee dat de vrouw het slachtoffer is geworden van een wraakactie. Die verhalen doen momenteel de ronde. Vermoedelijk kennen de twee verdachten elkaar, maar dat moet verder politieonderzoek uitwijzen. In de hoop om zoveel mogelijk tips binnen te krijgen, deelde de politie gisteravond schokkende beelden van de tweede mishandeling.

Boksbeugel

Het persoonlijke drama gebeurde in de nacht van maandag 21 december vorig jaar, een paar dagen voor kerstavond. De vrouw liep rond 00.15 uur over de Singelstraat, nadat ze een paar uurtjes bij een vriendin was geweest. Uit het niets merkt ze dat iemand achter haar aan zit. Als ze bij de persoon een boksbeugel ziet, probeert ze haar scooter te starten en zo snel mogelijk weg te komen. Zonder iets te zeggen haalt de vechtersbaas met een verwoestende knal uit.

,,Ik zag en voelde dat de jongen aan mijn scooter trok. Hierdoor viel ik van mijn scooter af. Ik voelde direct stekende pijn aan mijn rechteroog. Ik zag meteen wazig en dacht: ik moet vechten voor mijn leven”, vertelt het slachtoffer over de gebeurtenissen. De man blijft slaan en schoppen, de vrouw krijgt nauwelijks lucht. ,,Ik had het gevoel dat ik in elkaar zou zakken. Ik voelde een stekende pijn over mijn hele lichaam en vooral op mijn kaak, neus, mond en oog.”

‘Het voelde vertrouwd’

Ondanks de hevige pijn stapt de vrouw op haar scooter en probeert ze veilig thuis te komen. Onderweg komt ze een automobilist tegen die haar mogelijk wil helpen. ,,Toen sprak een man mij aan en bood hulp. Hij zei dat hij de politie wel wilde bellen. Het voelde vertrouwd.” Op bewakingsbeelden lijkt het alsof de bijrijder van de Peugeot 206 op zijn telefoon de hulpdiensten inschakelt, maar dan ineens haalt hij met een knal uit en valt de vrouw met haar scooter tegen de grond.

Terwijl het slachtoffer op de grond ligt, blijft de onbekende man haar schoppen en slaan. Ook bewust op haar hoofd. De vrouw ziet nog net hoe de man haar begint te filmen. ,,Hij zei dat ik niet stoer moest doen. Hij zei: je moet niet biggy doen.” De dader rent na de mishandeling weg en laat de vrouw hevig geschrokken en flink gewond achter. De politie spreekt in Opsporing Verzocht van ‘afschuwelijke beelden’.

Tips?

Tijdens de eerste mishandeling verloor de dader zijn telefoon. Na onderzoek van die telefoon heeft de politie een 25-jarige Rotterdammer kunnen arresteren. Hij zit vast op verdenking van poging tot doodslag. Zijn vermeende compagnon wordt nog gezocht en wordt ook verdacht van poging tot doodslag. Voor de politie is het een ‘belangrijke vraag’ waarom de scooterrijdster binnen een aantal minuten tweemaal zo ernstig werd mishandeld. ,,De politie heeft geruchten gehoord dat het mogelijk een wraakactie betreft, maar zou daarover heel graag meer informatie ontvangen”, besluit een woordvoerster.

