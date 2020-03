Aangifte tegen Bol.com om verkoop 'honderden extreemrechtse boeken‘

De Federatie Joods Nederland gaat meerdere aangiftes tegen Bol.com indienen voor ‘het aanbieden en verspreiden van honderden extreemrechtse en antisemitische boeken’. Dat heeft advocaat Herman Loonstein in het KRO-NCRV-radioprogramma Spraakmakers bekendgemaakt. De grootste webshop van Nederland raakte deze week in opspraak nadat deze krant ontdekte dat Bol.com meerdere antisemitische boeken te koop aanbood.

Advocaat Loonstein stelt dat het verspreiden van racistische, antisemitische en Holocaustontkennende boeken verboden is in Nederland. ,,Het Europees Hof heeft vorig jaar in een uitspraak geoordeeld dat Holocaustontkenning niet onder de vrijheid van meningsuiting valt”, aldus de raadsman.

Aangiftes

Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar het controversiële kinderboek Der Giftpilz uit 1938, dat als bewijsmateriaal gebruikt werd tijdens het Proces van Neurenberg. Daar stonden 24 kopstukken van het naziregime terecht na de oorlog. Voor het specifiek aanbieden van dit boek wordt aangifte gedaan. De Federatie Joods Nederland is van plan nog meer aangiften te doen. De organisatie heeft justiie gevraagd om de webshop strafrechtelijk te vervolgen.

Strafrechtadvocaat Sidney Smeets vindt dat grote webshops inderdaad niet mee moeten werken aan het verspreiden van antisemitisme, maar hij denkt niet dat Bol.com zich schuldig maakt aan een strafbaar feit. ,,Het bezitten, uitlenen en verkopen van boeken als Mein Kampf is in Nederland niet verboden”, zei hij deze week tegen deze nieuwssite. ,,Ik vraag mij dus af of aangifte doen zal leiden tot vervolging. Daarmee is aangifte doen niet per se zinloos, want het zal wel een discussie aanwakkeren.”

Volgens Smeets kiest Bol.com voor de makkelijke weg door te beweren dat het weghalen van de boeken censuur zou zijn. ,,Eerder werd ook al gevraagd geen boeken over homogenezing meer aan te bieden. Dat is geen censuur. De boeken worden niet verboden. Maar je hoeft ze ook niet te verkopen. Er bestaat geen recht op een platform.”

Honderden boeken

Uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer, blijkt dat er ruim driehonderd ‘foute boeken’ van zes verschillende uitgeverijen worden aangeboden in de webshop van de boekengigant, waaronder zeer omstreden titels als Holy Serpent of the Jews: The Rabbis’ Secret Plan for Satan to Crush Their Enemies and Vault the Jews to Global Dominion. Ronny Naftaniel, een van de bekendste Joodse Nederlanders, heeft er geen woorden voor. ,,De directie van Bol.com moet zich doodschamen.”

Tweede Kamerlid Attje Kuiken heeft Kamervragen over de kwestie ingediend. Minister Ferd Grapperhaus moet de zaak nog beoordelen.

