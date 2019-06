Aangifte tegen oud-bestuursleden pedoclub Martijn: ‘Ze gaan gewoon door’

Tweede verdachte in moordzaak Humeyra wordt voorlopig vrijgela­ten

14:50 Mohammed Al-M., de tweede verdachte in de moordzaak rond de 16-jarige Rotterdamse Humeyra, wordt voorlopig vrijgelaten. Hoofdverdachte Bekir E., de man die het meisje doodschoot, heeft verklaard dat Mohammed niet wist van de plannen van Bekir om Humeyra te ontvoeren of te doden. Dat bleek vandaag tijdens de tweede pro forma-zitting in de zaak.