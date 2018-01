Aanhoudingen en drugs in recyclingbedrijf

De drie mannen die zich op dat moment in de loods bevonden, twee Nederlanders uit Ridderkerk en Breda en een man uit de Dominicaanse Republiek, zijn meteen aangehouden. Na een huiszoeking in Breda en Ridderkerk trof de politie ook een vuurwapen aan.



De inval was naar aanleiding van informatie die was binnengekomen over een container vanuit Antwerpen. De politiewoordvoerder wilde in verband met het lopende onderzoek niet meer details geven.



De mannen worden deze week voorgeleid bij de rechter-commissaris in Amsterdam.