Aanpassen kinderboeken Roald Dahl is ‘absurde censuur’ en ‘cultureel vandalisme’

Margreet ving met haar gezin al dertig crisiskin­de­ren op: ‘Als wij het niet doen, wie dan wel?’

Elk moment van de dag klaar staan. Omgaan met frustraties, een meekijkende voogd of boze ouder. Bereid zijn meer dan alleen warmte en aandacht te geven aan een ‘vreemd’ kind. De kwalificaties voor een pleegouder, zeker die in de crisisopvang, zijn niet misselijk. Toch doet Margreet Isendoorn het met alle liefde. ,,Het is fantastisch om te doen.”