Aanslag op Peter R. de Vries is volgende aanslag op de rechtsstaat

Afschuw om delen filmpjes De Vries, Halsema doet oproep niet te delen: ‘Dit gaat om zijn waardig­heid’

10:03 Op sociale media is massale verontwaardiging ontstaan over het feit dat op grote schaal filmpjes van de neergeschoten Peter R. de Vries worden verspreid. De politie doet een dringende oproep aan iedereen om de ‘heel heftige beelden’ niet op sociale media te plaatsen of door te sturen.