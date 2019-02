Aanslagpleger Amsterdam CS toont geen berouw: ‘Ik doe nog ergere dingen in Nederland’

De jonge Pakistaan reisde op 31 augustus vanuit zijn woonplaats in Duitsland met de trein naar Amsterdam CS. Hij liep een half uurtje op het station rond en sloeg toe, vlak voordat beveiligingsmedewerkers hem wilden aanspreken. Jawed S. stak twee willekeurig gekozen Amerikaanse reizigers neer. Zij raakten allebei zwaargewond en ondervinden daar nu nog de gevolgen van. S. werd na de steekpartij door de politie neergeschoten en raakte daarbij gewond aan zijn been.

Volgens Justitie is de aanslag van S. een terroristisch misdrijf. Hij probeerde de Nederlandse bevolking schrik aan te jagen. De Pakistaan was naar Nederland gekomen omdat hij boos was over de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die Geert Wilders wilde houden in de Tweede Kamer. In Pakistan gingen honderden militante moslims de straat op om te protesteren. S. besloot vanuit Duitsland naar Nederland te komen.

‘Dan word ik een martelaar’

Tijdens een vorige zitting in november stelde hij de twee slachtoffers willekeurig te hebben gekozen: zij waren in Nederland en deden niets om Wilders te stoppen. Hij heeft niet geprobeerd bij de PVV-leider zelf in de buurt te komen.

Vanochtend kondigde hij in een tussentijdse zitting aan dat als de overheid Wilders de ruimte blijft geven, hij wel van plan is hem tegen te houden. ,,90 procent van Nederland was tegen het plan van Wilders voor de cartoonwedstrijd. En de overheid houdt het niet tegen? Dan doe ik nog ergere dingen tegen Nederland, dan zal ik met Wilders zelf afrekenen. Ik wil niet dat mijn religie wordt beledigd!’’ De kans dat S. op korte termijn vrijkomt, is nihil.

Hij vroeg ook aan de rechter hoe het kan dat de overheid Wilders niet stopte. Jawed S.: ,,Ik snap niet waarom dat mogelijk is. Waarom krijgt hij die ruimte van de overheid?’’ De rechter wilde daar niet met hem over in discussie gaan: ,,Daar gaat u van ons geen antwoorden op krijgen. Maar als u er in de gevangenis met iemand over wil praten, bijvoorbeeld de reclassering, dan kan dat.’’

De advocaat van de slachtoffers vroeg vanochtend of het rapport van het Pieter Baan Centrum naar de slachtoffers kan worden verzonden, zodat zij meer duidelijkheid krijgen over de beweegredenen van Jawed S. De rechter willigt dat verzoek niet in omdat het om zeer privacygevoelige gegevens gaat.