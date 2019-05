Aanslagpleger Amsterdam CS werkt niet mee aan onderzoek Pieter Baan Centrum

Het is niet te zeggen of de man die vorig jaar een aanslag pleegde op het Centraal Station Amsterdam een persoonlijkheidsstoornis heeft, omdat hij weigert mee te werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

Dat blijkt uit de derde pro-formazitting, waarop Jawed S. overigens zelf niet aanwezig was. Dit voorjaar verbleef Jawed S. diverse weken op de beveiligde afdeling van het Pieter Baan Centrum in Almere, ter observatie.



Hoewel de jonge Afghaan eerder had gezegd te willen meewerken aan een onderzoek naar zijn geestelijke vermogens, kapte hij die medewerking na enkele gesprekken af. Waarom is niet duidelijk. Ook onderzoek naar zijn achtergrond en omstandigheden is moeilijk, omdat S. uit een dorpje in Afghanistan komt.

Lees ook Asielaanvraag Jawed S. jaar geleden al afgewezen Lees meer

In de rapportage over zijn geestelijke gesteldheid staat daarom dat er bij de verdachte ‘wellicht sprake is van onderliggende psychiatrische en psychologische problematiek’, maar harde conclusies kunnen de onderzoekers niet trekken.

Het OM legt S. twee keer poging tot moord met terroristisch motief ten laste, nadat hij op 31 augustus twee willekeurige personen neerstak op het Centraal Station. Kort na de steekpartij konden agenten hem neerschieten. Sindsdien zit hij vast.

Daad stellen

Jawed S. kwam die ochtend met de trein uit Duitsland, en wilde een daad stellen tegen de in zijn ogen beledigende woorden van Geert Wilders over de profeet Mohammed en de islam. Tot op heden heeft S. geen spijt betuigd over zijn daden, hij hintte er zelfs op dat hij de aanslag opnieuw zou plegen. Een van de slachtoffers zit sindsdien in een rolstoel en kan niet meer werken. De slachtoffers, Amerikanen, zijn van plan om begin september naar Amsterdam te reizen om de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen S. bij te wonen.