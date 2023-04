Aantal 06-nummers raakt op, bellen en sms’en gehalveerd

Zorgen in Limburg om extreem­recht­se groepen die trainen in bossen en racisti­sche spandoeken ophangen

De Limburgse gouverneur Emile Roemer (SP) is 'flink geschrokken’ van een artikel in dagblad De Limburger over drie extreemrechtse groeperingen in de provincie. Hij wil in gesprek met andere instanties om te kijken of er actie kan worden ondernomen.