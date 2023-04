Aantal 06-nummers raakt op, vast bellen gehalveerd

Nederlanders belden vorig jaar 4,8 miljard minuten via de vaste lijn, bijna de helft minder dan in 2019. Ter vergelijking: met de bijna 22 miljoen mobiele telefoons werden er vorig jaar 43 miljard belminuten geregistreerd. Het aantal verstuurde sms’jes daalde in de afgelopen vier jaar van 3,3 miljard in 2019 naar 2,3 miljard vorig jaar.