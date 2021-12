Aantal besmettingen daalt met ruim 21 procent, maar RIVM vreest omikron-variant

,,Omdat de grotere besmettelijkheid van deze variant in de komende weken tot meer besmettingen zal leiden, kan het aantal ziekenhuisopnames weer toenemen", schrijft het RIVM. ,,Voorkom verspreiding en daarmee ziekenhuisopnames door je aan de basismaatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent.”

Het was de afgelopen week een stuk minder druk bij de teststraten. Mogelijk houdt dat verband met het toegenomen gebruik van zelftesten. Sinds 3 december mogen mensen bij milde klachten eerst thuis een zelftest doen. Valt die positief uit, dan moeten ze alsnog naar de GGD voor een officiële PCR-test. Dit nieuwe beleid leidt tot minder drukte bij de teststraten, ziet Susan van den Hof, hoofd epidemiologie bij het RIVM. Tussen 6 en 12 december gingen 453.680 mensen naar de GGD voor een test, de week daarvoor waren dat nog 621.850 mensen. Het percentage positieve testen steeg naar 23,4%.

Tekst loopt door onder de infographic

Daardoor is het lastiger de nieuwe besmettingscijfers te interpreteren, stelt Van den Hof. ,,Toch denken we wel dat het lagere aantal besmettingen echt het gevolg zijn van de maatregelen die op 28 november zijn ingegaan. We vertrouwen er op dat een groot deel van de mensen die een positieve zelftest hebben, ook naar de GGD gaan om die te laten bevestigen. Bovendien zien we in de riooldata en in onze infectieradar ook een dalende trend.”

Ook in de ziekenhuizen daalt het aantal nieuwe opnamen sinds een dag of tien licht. Op de ic's zijn het er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) nu gemiddeld 39 per dag. Dat waren er twee weken geleden nog bijna 50. Het aantal nieuwe patiënten op de ‘normale’ afdelingen bedraagt nu 272 per dag, tegenover ruim 300 per dag begin november.

Kinderen

Meer dan ooit zijn kinderen de motor achter deze coronagolf. Liefst 11,9 procent van de besmettingen werd afgelopen week vastgesteld bij kinderen tussen de 5 en 9 jaar oud, en nog eens 10,4 procent bij kinderen tussen 10 en 14. Regionaal gezien springen Zeeland en Zuid-Limburg eruit, qua aantal besmettingen. Door het hele land heen is het aantal besmettingen wel lager dan een week geleden.

Er zijn de afgelopen week 445 coronadoden geregistreerd door het RIVM. In werkelijkheid ligt het aantal doden door het virus hoger. Het CBS registreerde vorige week een oversterfte van ongeveer 1250 personen. Het is echter nog niet met zekerheid te zeggen of dat volledig aan corona toe te schrijven is.