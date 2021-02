Aantal besmettingen stijgt in week tijd met bijna 20 procent, maar ook veel meer tests

Dat suggereert dat de strenge lockdown zijn vruchten afwerpt. Toch spreekt het RIVM van een ‘kwetsbare’ situatie. Versoepelingen moeten niet te snel worden doorgevoerd, stelt de rijksdienst.

De afgelopen kalenderweek lieten 263.291 personen zich testen op corona. Dat zijn ruim 70.000 personen meer dan in de week van 8 tot en met 14 februari, toen Nederland nog werd geteisterd door kou en winterweer. Dit is een stijging van 38 procent. Van de mensen die zich hebben laten testen is het deel met een positieve testuitslag afgelopen week gedaald naar 9,8 procent, een week eerder was dat nog 11,5 procent.

Vooral bij kinderen onder de twaalf werd vaker een besmetting geconstateerd. Sinds de basisscholen weer open zijn is het testbeleid bij deze groep gewijzigd: bij lichte klachten moeten ook zij naar de GGD-straat. Van de 25.831 afgenomen testen viel 8,6 procent positief uit. De week ervoor werden 14.852 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar getest, waarvan 10,5 procent een positieve testuitslag had.

Britse variant

Het meest recente reproductiegetal, dat van 5 februari, is 0,99. Voor de Britse variant betrof het 1,14, voor de oude variant 0,9. Daarmee liggen de getallen een stukje dichterbij elkaar dan een week daarvoor. Opnieuw heeft het RIVM zijn inschattingen over het oprukken van de Britse variant fors naar beneden bijgesteld. Vorige week was de inschatting dat die op 12 februari goed was voor tweederde van het aantal besmettingen. Nu is dat verlaagd naar minder dan 50 procent.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen is de situatie redelijk stabiel. Het aantal nieuwe opnames bedroeg 1140, tegenover 1197 vorige week. Daarvan kwamen 240 mensen op de intensive care terecht, dat waren er vorige week 194. Er overleden 418 mensen aan corona, ongeveer net zoveel als vorige week.

De situatie in de ziekenhuizen verleidde voorman Ernst Kuipers gisteren tot redelijk optimistische uitlatingen, maar het RIVM waarschuwt voor teveel hosanna. ,,Ondanks de maatregelen, zien we dat het aantal meldingen per week op het zelfde niveau blijft en de afgelopen week weer iets stijgt. Dat is een kwetsbare positie. Bij te snelle versoepelingen zal het aantal besmettingen, en daarmee het aantal ziekenhuisopnames weer toenemen.”

