Aantal coronameldingen met ruim zestig procent gestegen, ook meer ziekenhuisopnames

Coronavirus LIVE | Afgelopen week meer dan 13.000 coronabe­smet­tin­gen gemeld

14:32 In de afgelopen 24 uur zijn zo'n 2250 nieuwe corona-gevallen gemeld, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Verder lijkt de coronaviruspandemie wereldwijd te versnellen met een recordaantal nieuwe gevallen in een week tijd. Vorige week is het aantal besmettingen gestegen tot bijna twee miljoen.