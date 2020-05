Aantal coronapatiënten op IC daalt verder, 23 sterfgevallen gemeld

updateHet aantal mensen dat met corona op de intensive care ligt, is opnieuw met 25 gedaald. In totaal liggen er nu 227 patiënten met het virus op de ic's, blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een patiënt ligt nog op een Duitse IC-afdeling.

Ook het aantal coronapatiënten dat wel in een ziekenhuis ligt maar niet op de ic, is met 52 patiënten gedaald naar in totaal 811 mensen. Uit de dagelijkse cijfers van het RIVM bleek eerder vandaag al dat er de afgelopen 24 uur 23 nieuwe meldingen zijn binnengekomen van patiënten die zijn overleden aan het coronavirus. Gisteren werden er 13 sterfgevallen gerapporteerd, op Hemelvaartsdag waren dat er 27. Het afgelopen etmaal zijn er verder tien mensen gemeld die met het coronavirus zijn opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit de dagelijkse cijfers.

Het totaalaantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus komt met de nieuwe meldingen op 5.811. Het RIVM kreeg van de GGD’s in het land de afgelopen 24 uur 176 nieuwe meldingen van bevestigde besmettingen binnen. In totaal zijn inmiddels 45.064 mensen in Nederland positief getest op het virus. 11.659 mensen werden in totaal in het ziekenhuis opgenomen met corona.

‘We zien dat de daling verder doorzet’

Het werkelijke aantal infecties ligt waarschijnlijk een stuk hoger doordat niet iedereen wordt getest, bijvoorbeeld als er alleen maar milde klachten zijn. Het sterftecijfer is in werkelijkheid ook aanzienlijk hoger, omdat alleen sterfgevallen worden meegerekend van mensen die ook positief getest zijn. Vanaf juni komt daar verandering in, dan zou iedereen met klachten getest kunnen worden.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemt de dagelijks opnames in het ziekenhuis momenteel ‘erg laag'. ,,We zien dat de daling verder doorzet. Daarmee krijgen we steeds meer ruimte voor het hervatten van de andere zorg.”

Het aantal mensen dat ziek wordt door het coronavirus neemt sinds eind maart af. Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel ‘wiebelt het reproductiegetal tussen de 0,7 en de 1'. Dit betekent dat elke besmette persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet, waardoor het aantal besmettingen afneemt. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, meldt het RIVM.

Sterfteverschil mannen en vrouwen

De actuele cijfers van het RIVM laten zien dat vooral vrouwen besmet zijn geraakt met het coronavirus (63 procent van de besmettingen). Ongeveer 61 procent van alle in het ziekenhuis opgenomen mensen is echter man. Dat aantal ligt een stuk hoger in vergelijking met de vrouwen die worden opgenomen.

Ook zijn er meer mannen dan vrouwen overleden aan het virus. Zo’n 55 procent van het aantal sterfgevallen was man. Het sterfteverschil is volgens Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc, het beste te verklaren doordat mannen bijvoorbeeld meer roken en drinken. Sigaretten en drank tasten het hart en de bloedvaten aan, waardoor het lichaam de gevolgen van een besmetting met het coronavirus minder goed kan opvangen.

Er is ook een evolutionaire verklaring voor het sterfteverschil. Vrouwen hebben waarschijnlijk een sterker immuunsysteem dan mannen. Het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen zou beschermend werken, terwijl het mannelijke geslachtshormoon testosteron een snellere veroudering van het immuunsysteem zou geven.