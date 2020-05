Aantal coronapatiënten op Nederlandse ic’s met twee gedaald

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur (tot en met 10.00 uur vandaag) 28 overleden personen die besmet waren met het coronavirus. Ook werden er 9 ziekenhuisopnames geregistreerd. Gisteren waren dat er 16. Er overleden toen 34 personen.



Over het algemeen daalt het sterftecijfer in Nederland fors en bedraagt het inmiddels nog maar een fractie van wat het was op het dieptepunt van de coronacrisis. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus.