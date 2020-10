Aantal geredde zwemmers afgelopen zomer verdubbeld

Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, noemt de stijgende cijfers zorgelijk: ,,We hadden verwacht dat veel Nederlanders naar de kust zouden komen deze zomer. Dat gebeurde ook. De aanhoudende hitte speelde daarin mee. De hulpverlening was daarop ook op ingericht. Dit jaar zien we echter veel mensen naar het strand komen, die weinig ervaring hebben met zwemmen in zee. En dus ook in problemen komen. Dat is zorgelijk en vraagt het uiterste van onze hulpverleners’. Hij roept de politiek op om meer te investeren in voorlichting over zwemveiligheid zodat zwemmers beter beslagen naar stranden en recreatiegebieden toekomen.