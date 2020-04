Aantal ic-opnames daalt verder tot 1158

Aangetrof­fen fietser (18) blijkt doodgesto­ken, man van 25 opgepakt

16:51 De 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch die zondagochtend dood bij zijn fiets in Oss werd gevonden, is doodgestoken. De opgepakte 25-jarige is een man uit Heesch, die in ieder geval zondag verward gedrag vertoonde. Hij is een bekende van de politie.