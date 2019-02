Aantal kankerdiagnoses in 30 jaar verdubbeld

Doodsoorzaak nummer 1

Kanker blijft doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, zeggen deskundigen. Borstkanker is de meest geconstateerde vorm bij vrouwen (15.000 nieuwe diagnoses in 2018) en prostaatkanker bij mannen (12.500 nieuwe gevallen). Darm- en longkanker volgen op de ranglijst, met respectievelijk 14.000 en ruim 13.000 nieuw geconstateerde slachtoffers onder vrouwen en mannen samen.

Ongeveer 800.000 Nederlanders leven op dit moment met of na kanker. Ook wie genezen is, ondervindt vaak nog steeds gevolgen: vermoeidheid, angst voor terugkeer van de kanker, emotionele of relationele problemen. Daarom is er deze Wereldkankerdag aandacht voor ,,late gevolgen na kanker”. Uit onderzoek in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 86 procent van de (ex-)kankerpatiënten een of meerdere van deze klachten heeft.