Aantal keurmerkkippen toegenomen

Voor de vierde nacht op rij brand in Gelders dorpje Epe

6:51 Voor de vierde nacht op rij is er een brand uitgebroken in het Gelderse Epe. Rond kwart voor vier vannacht werden de brandweerkorpsen van Epe, Oene en Oldebroek opgeroepen voor een chalet die in brand stond op een vakantiepark aan de Tongerenseweg.