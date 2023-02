Aantal mensen dat bijstandsuitkering ontvangt opnieuw gedaald

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in 2022 opnieuw gedaald, naar 394.000 mensen. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Het aantal ging relatief het meest omlaag bij 27- tot 45-jarigen en het minst bij 45-plussers, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind december 2022 kregen 394.000 mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering; 14.000 minder dan een jaar eerder. Dat is een daling van ruim 3 procent. Daarmee is de daling niet zo sterk als in 2021, toen het aantal daalde met bijna 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

In 2020, het jaar waarin de coronacrisis uitbrak, kwamen er in een jaar tijd ruim 13.000 bijstandsgerechtigden bij. Van 2016 tot en met 2019 daalde het aantal met bijna 50.000. In de periode daarvoor (2009 tot 2016) was het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist gestegen.

Een verklaring voor de huidige daling is volgens Luuk Hovius van het CBS te vinden in de situatie op de arbeidsmarkt. „In coronatijd konden mensen die bijvoorbeeld in de horeca werken een tijdje niet aan de slag. Daardoor steeg het aantal mensen die een algemene bijstandsuitkering kregen. Nu zijn er juist veel handen nodig op de arbeidsmarkt en komen mensen in de bijstand makkelijker aan een baan.”

Sterkste daling

De daling is te zien bij alle leeftijdsgroepen. Bij mensen van 27 tot 45 jaar was de daling het sterkst: ruim 6 procent - een afname van ruim 9000. Volgens Hovius is dit de groep mensen die het makkelijkst werk vindt. In andere leeftijdsgroepen was de daling minder sterk. Bij jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsontvangers met ruim 1000 af (-4 procent). Bij 45-plussers nam het aantal bijstandsontvangers met bijna 4000 af (-2 procent).

Of de daling de komende jaren zal doorzetten is volgens Hovius niet te voorspellen. „Daar hebben externe situaties invloed op. Denk aan de komst van statushouders die bijstand kunnen ontvangen, of meer mensen die deze kant op komen door oorlog. Daarnaast heeft een deel van de mensen met een bijstandsuitkering een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt, dat zal je blijven zien in de cijfers.”

