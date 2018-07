Aantal natuurbranden in Nederland dit jaar flink hoger door droogte

Het aantal natuurbranden in Nederland is dit jaar fors hoger dan voorgaande jaren, aldus Allard Schimmel, woordvoerder van Brandweer Nederland. De branden die ontstaan zijn door de droogte ook veel lastiger te controleren.

De brandweer heeft zijn handen er vol aan. Voorlopig kunnen ze het nog wel aan, vertelt Schimmel. Wel zijn het aanzienlijk meer branden dan dat er de afgelopen jaren in ons land waren.

Vrijwel heel Nederland bevindt zich momenteel in fase twee, wat betekent dat er een groter risico op brand is en dat natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert zijn. Zo zijn er op veel plaatsen in Nederland extra waterputten gecreëerd, zodat hulpdiensten snel water bij de hand kunnen hebben.

,,Als brandweer krijgen we veel meldingen die te maken hebben met de droogte. Een exact aantal is lastig, onder andere doordat we met veel verschillende meldkamers werken", aldus Schimmel. ,,Sommige branden worden ook alleen aangemerkt als bermbrand. De afgelopen vijf à zes weken kregen we enkele duizenden meldingen van droogtegerelateerde branden."

Blushelikopter

De blushelikopter van Defensie is dit jaar al drie keer ingezet bij natuurbranden. Dat is ontzettend vaak, benadrukt Schimmel. ,,De laatste keer dat we hem hiervoor in moesten zetten was in 2014, dik vier jaar geleden met de brand op de Hoge Veluwe op Tweede Paasdag."

Het aantal branden ligt niet alleen hoger, de branden zijn ook groter en moeilijker te controleren. Door de droogte is een klein brandje binnen mum van tijd uitgegroeid tot een flinke natuurbrand. Hierdoor worden er ook standaard meer voertuigen ingezet bij een brandmelding. Schimmel: ,,We sturen soms wel vier tot acht auto's in plaats van de twee wagens, die we normaal gesproken zouden sturen."

Gevaarlijke situaties

Als het brandt, brandt het ook hard. De combinatie van droge natuur en flinke wind kan leiden tot gevaarlijke situaties. Al door het hele land werden flinke branden geblust. Zo woedt er vandaag een flinke brand op Schiermonnikoog en was er deze week een grote brand op de Hoge Veluwe, die vermoedelijk werd aangestoken.