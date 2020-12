Aantal nieuwe besmettingen daalt met ruim 1400, fors meer patiënten in ziekenhuis

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is het laatste etmaal gedaald en komt uit op 8496, ruim 1400 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen wordt het wel drukker met coronapatiënten.

Het aantal besmettingen vertoonde de laatste weken juist een stijgende lijn. Gisteren waren het er 9924. Zaterdag kwam het aantal positieve tests voor het eerst sinds eind oktober weer boven de 9000 uit (9164).

Op maandagen ligt het aantal meldingen vaak wat lager dan op andere dagen, omdat in de weekenden minder mensen zich laten testen. Het aantal van bijna 8500 nieuwe gevallen is wel hoger dan op voorgaande maandagen. Precies een week geleden meldde het RIVM iets meer dan 7100 positieve tests, de week daarvoor waren in een etmaal bijna 4600 meldingen binnengekomen.

Ziekenhuis

Het aantal ziekenhuisopnamen steeg wel. Op afdelingen buiten de intensive care werden 184 mensen opgenomen, gisteren waren dat er 166. Op de ic kwamen net als gisteren 36 nieuwe patiënten terecht. De bezetting in de ziekenhuizen is gestegen met 105, dat zijn er 6 meer op de ic en 99 buiten de ic. Daarmee liggen er nu 1369 patiënten buiten de ic en 503 op de ic. Bij elkaar zijn dat er 1872.

De stijging van 105 is de grootste toename in een etmaal sinds begin november. Sinds afgelopen donderdag is het aantal opgenomen patiënten met meer dan 200 toegenomen.

Het aantal van 1872 opgenomen coronapatiënten is het hoogste sinds 24 november, blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In het afgelopen etmaal werden 35 sterfgevallen geregistreerd, gisteren waren dat er 29. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden, omdat sterfgevallen soms later worden aangemeld.

Harde lockdown

De bijna 8500 besmettingen van vandaag zijn ook ver boven de grens die het kabinet en het RIVM acceptabel acht. Omdat ook het aantal ziekenhuisopnames de laatste week weer een stijgende lijn vertoont, ziet het kabinet geen andere optie dan heel fors in te grijpen. Vanavond spreekt premier Mark Rutte vanuit het Torentje het land toe, en vannacht gaat zeer waarschijnlijk een harde lockdown in. Daarbij worden onder meer scholen, niet-essentiële winkels, musea en pretparken gesloten.

Ook contactberoepen zoals de kapper moeten tijdelijk stoppen. Het kabinet gaat daarnaast aanraden zoveel mogelijk af te zien van bezoek thuis, het maximum wordt twee personen. Behalve met kerst: dan is het aantal van drie toegestaan. De lockdown zal naar verwachting duren tot 19 januari.

Nadat kabinetsmaatregelen om het coronavirus te beteugelen - deze gedeeltelijke lockdown trof onder meer de horeca - dit najaar aanvankelijk leken te werken, begonnen de besmettingsaantallen de laatste weken weer te stijgen. Deskundigen vermoeden dat onder meer het koude weer daarbij een rol speelt. Een luchtwegvirus gedijt sowieso goed bij lagere temperaturen, en ook zorgt het weer ervoor dat mensen meer samenkomen in gesloten ruimtes in plaats van buiten. Ook oproepen van het kabinet om waar mogelijk thuis te werken, lijken de laatste tijd minder effect te hebben.