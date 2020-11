Aantal nieuwe coronabesmettingen toegenomen

Volgens de GGD was er een probleem met een beveiligde verbinding. De besmettingen zijn op een later moment alsnog doorgestuurd, maar zijn niet verwerkt in de besmettingscijfers die het RIVM vandaag bekendmaakt.

RIVM-woordvoerder Coen Berends laat weten dat de 1000 niet gemelde besmettingen een schatting zijn op basis van een belrondje met GGD's. In dat aantal zitten mogelijk ook nog nameldingen van eerdere dagen. Berends: ,,Als je die 1000 er nu bij op zou tellen, komt het vrij hoog uit. Het is dus aan te raden om over meerdere dagen te kijken, omdat dat een betrouwbaarder beeld geeft.”

Ziekenhuis

Afgelopen week werden er in totaal 36.911 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 212,1 per 100.000 inwoners. Landelijk liggen er nu 2087 coronapatiënten in het ziekenhuis, 59 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 559 op de intensive care, een afname van 17 vergeleken met de dag ervoor.

De weekcijfers van het RIVM laten nog altijd een dalende trend zien, bleek gisteren. De piek van de najaarsgolf ligt nu ruim twee weken achter ons. Het coronavirus verspreidt zich in Nederland nu een stuk minder snel dan rond de piek eind oktober. Toen turfde het RIVM in de recordweek ruim 67.000 besmettingen. Dat nam af tot ruim 37.700 afgelopen week. Dat zijn er bijna 6000 besmettingen minder dan de week ervoor. Er werden 486 sterfgevallen geregistreerd.

Vorige week waren de dagcijfers het laagst op maandag en dinsdag. Daarna volgde een stijging op woensdag, donderdag en vrijdag.

Amsterdam koploper

De gemeente Amsterdam telde afgelopen etmaal 244 nieuwe gevallen, in Rotterdam werden 235 positieve tests geregistreerd en in Den Haag kwamen er 157 gevallen bij. In Almere kwamen 101 besmettingen aan het licht en in Utrecht 77.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 84. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Op dinsdag werden 88 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 460.000 mensen in Nederland. Bij het huidige tempo kan dat aantal in de loop van volgende week uitkomen boven een half miljoen. Van bijna 8700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

