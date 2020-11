Aantal nieuwe coronagevallen (5941) licht gedaald

Het afgelopen etmaal zijn in Rotterdam 328 besmettingen vastgesteld, in Amsterdam kwamen 308 gevallen aan het licht, in Den Haag 154, in Tilburg 130 en 118 in Den Bosch. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kende met 670 de meeste nieuwe besmettingen. Midden- en West-Brabant telde er 578, Haaglanden 394, Amsterdam-Amstelland 367 en Gelderland-Zuid 185.