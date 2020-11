Aantal nieuwe coronagevallen vrijwel gelijk met 4695, iets meer lucht voor ziekenhuizen

Het aantal coronabesmettingen is vrijwel gelijk aan gisteren. Het RIVM meldt over het afgelopen etmaal 4695 positieve tests. Gisteren waren dat er 4701. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nam af met 22 ten opzichte van gisteren.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 98. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zondagochtend en maandagochtend waren 40 sterfgevallen gemeld.

De provincie Utrecht noteerde afgelopen etmaal de meeste positieve tests, 400. Rotterdam-Rijnmond telde 393 nieuwe gevallen en Haaglanden 388. Daarna volgen Midden- en West-Brabant, waar 350 besmettingen aan het licht kwamen, en Twente met 348 positief geteste personen. In de gemeente Amsterdam steeg het aantal besmettingen met 253.

Positieve tests

In de afgelopen week zijn ruim 43.600 positieve coronatests geregistreerd. Het exacte cijfer komt later vandaag in de wekelijkse update van het RIVM. Het aantal nieuwe gevallen ligt aanzienlijk lager dan vorige week. Toen meldde het RIVM dat het in zeven dagen tijd 64.087 meldingen van positieve coronatests had gekregen. De week daarvoor registreerde het instituut een recordaantal van 67.542 nieuwe gevallen.

Het aantal positieve tests daalt sinds 30 oktober, toen er de meeste besmettingen werden genoteerd: 11.141. Het aantal besmettingen zat gisteren ongeveer op hetzelfde punt als op 7 oktober. Een week na die datum ging de gedeeltelijke lockdown in. Volgende week dinsdag laat het kabinet weten tot wanneer de maatregelen gelden. ,,We moeten nu volhouden, vasthouden en het virus eronder zien te krijgen”, zei minister Hugo de Jonge vanmiddag. ,,Want 4700 besmettingen is lager dan het was, maar nog hoger dan het zou moeten zijn.” Maar: er is vooralsnog geen reden om regionaal tot extra maatregelen te komen, zoals een avondklok.

Ziekenhuizen

Gisteren steeg de bezetting in de ziekenhuizen voor het eerst in vijf dagen, al was het slechts een lichte stijging (22 meer). Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemde dat ‘niets verontrustends’. Hoewel er vandaag 81 nieuwe opnames meer dan gisteren waren, zijn er meer ontslagen uit de ziekenhuizen. Het totale aantal opgenomen covidpatiënten daalt dus weer: het bedraagt nu 2295, 22 minder dan maandag. Daarvan liggen er 1697 op de verpleegafdelingen, twintig minder dan gisteren. Op de ic liggen nu 598 coronapatiënten, twee minder dan gisteren.

Overledenen

Terwijl het qua besmettingen en ziekenhuisopnames trendmatig beter gaat, stijgt het aantal overlijdens dus nog wel. In de week van 26 oktober en 1 november telde het CBS 3617 doden. Gemiddeld vallen er in deze periode ongeveer 2800 doden per week. Sinds eind september neemt de ‘oversterfte’ in Nederland weer toe. Op het hoogtepunt van de eerste golf, eind maart/begin april, stierven in één week tijd ruim 5000 mensen. Bij de eerste golf kwamen in totaal ongeveer 10.000 mensen om het leven.