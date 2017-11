Aantal ouderen met alcoholvergiftiging in ziekenhuis verdrievoudigd

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is voorzichtig positief dat het aantal gevallen van alcoholvergiftiging- ook onder kinderen tussen twaalf en zeventien jaar - licht is gedaald. Maar tegelijk is hij bezorgd over het stijgende aantal ongevallen dat met drank samenhangt. Hij wil extra aandacht gaan schenken aan drankmisbruik onder ouderen, maar weet nog niet op welke manier. ,,We moeten zeker niet denken dat we iets bereiken met opgeheven vingertjes of belerende teksten", zegt Blokhuis. Hij wil praten met ouderenbonden over hoe dan wél.