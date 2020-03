Aantal overledenen aan corona sinds zondag verdrievoudigd: dodental naar 58

Update/kaartDe afgelopen 24 uur zijn er 15 mensen overleden aan corona. Het totale dodental van het coronavirus stijgt daarmee tot 58 in Nederland. Dat is bijna drie keer zoveel als zondag, toen het dodental nog twintig bedroeg.

In één dag tijd zijn er bijna honderd mensen extra opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. In 24 uur nam het het aantal ziekenhuisopnamen toe van 314 naar 408.

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) doet daarom een klemmend beroep op alle ziekenhuizen om patiënten over te nemen uit Brabantse ziekenhuizen. Voorzitter Diederik Gommers, die zelf leiding geeft aan de intensive care van het Rotterdamse Erasmus MC: ,,Op dit moment is er in Nederland echt nog meer dan voldoende capaciteit. Ik vraag jullie dan ook om laagdrempelig van elkaar over te nemen. Op die manier blijft de druk op de ic’s hanteerbaar.’’

In de nieuwste aflevering van Achter het Verhaal gaat verslaggever Hanneke van Houwelingen dieper in op de cijfers:

16-jarige

Volledig scherm Sehraz uit Breda, getroffen door het coronavirus © eigen foto Om die druk behapbaar te houden zijn al meermaals Brabantse coronapatiënten overgeplaatst naar noordelijker gelegen ziekenhuizen. Zo heeft het Erasmus MC al een reeks patiënten overgenomen om ziekenhuizen in Brabant te ontlasten. De 16-jarige Sehraz uit Breda, die tot voor kort kerngezond was, belandde bijvoorbeeld op de intensive care van het Erasmus MC/Sophia ziekenhuis in Rotterdam.



De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 63 en 95 jaar. Maar ic-expert Gommers benadrukt dat het lang niet alleen ouderen zijn die getroffen worden door het virus. ,,Meer dan de helft van die patiënten is onder de vijftig jaar. Er zitten ook jongeren bij.’’ Volg in het live blog de laatste ontwikkelingen.

In totaal zijn 2051 mensen in Nederland positief getest op Covid-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Sinds gisteren gaat het om een toename van 346 mensen in 24 uur. Ondanks het feit dat lang niet iedereen meer getest wordt op corona, vanwege een gebrek aan testmateriaal, is dit de hoogste toename in één dag tijd. Gisteren stond het totaal aantal positief geteste mensen nog op 1705.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 759 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (265) en Zuid Holland (241). Onder hen zijn ook 485 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

Vermoedelijk hoger

Aangezien sinds 12 maart lang niet alle mensen met coronaverschijnselen meer getest worden (vanwege een gebrek aan tests) en sinds 10 maart ook familieleden geen coronatest meer krijgen, ligt het vermoedelijke aantal besmettingen vele malen hoger. Op 15 maart werden er al zesduizend gevallen in Nederland geschat.

Kijk op de kaart om te zien of corona in jouw woonplaats veel of weinig voorkomt. Op onderstaande kaart vind je geregistreerde besmettingen van het nieuwe coronavirus in Nederland.

