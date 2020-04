Aantal patiënten op intensive care iets gestegen, naar 1417

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is weer iets gestegen. In totaal liggen nu 1417 mensen op een ic. Gisteren waren het er 1408. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vanmiddag bekend. Wel liggen er opnieuw iets minder mensen op de ‘gewone’ ziekenhuisbedden: gisteren 2765, vandaag nog 2731.

Gisteren was het aantal ic-patiënten gedaald ten opzichte van dinsdag. Dat was de eerste daling sinds de uitbraak van het coronavirus. Toen meldde Ernst Kuipers van het LCPS ook dat er ‘nog ruim 2700 mensen’ op de gewone ziekenhuisbedden lagen. Ook dat was een daling, want een dag eerder was dat nog ‘ruim 2800'.

Vandaag kwam hij desgevraagd met nauwkeurige cijfers: gisteren 2765, vandaag 2731. Dat getal daalde dus wel voor de tweede dag op rij.

Van alle ic-patiënten liggen 1361 mensen op een intensivecareafdeling in Nederland. Dat zijn er vijf meer dan gisteren. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is gestegen van 52 naar 56.

Een tot intensive care unit omgebouwde kamer in het Erasmus MC.

Optimistisch

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zit Nederland sinds afgelopen maandag op ‘een plateaufase'. Het aantal patiënten op ic’s stijgt niet verder, maar daalt ook nog niet constant. ,,De stijging is niet erg hoog en toont aan dat we ons min of meer op een plateau bevinden.”

,,We zijn optimistisch dat het aantal niet verder stijgt, met de kanttekening dat het nog steeds heel druk is.” Het LCPS verwacht dat de intensivecareafdelingen in elk geval de komende twee weken niet zullen vollopen. “Maar op het moment dat we de maatregelen versoepelen, kan alsnog een stijging ontstaan.”

Brabant en Limburg