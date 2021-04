Aantal positieve tests 7 procent lager dan vorige week, maar druk op ic's neemt verder toe

Het aantal coronagevallen op weekbasis is de afgelopen zeven dagen weer onder de vijftigduizend gedoken. Met 48.186 positieve tests lag het aantal ruim 7 procent lager dan een week geleden. Het is de eerste significante daling sinds begin februari. Op de intensive cares neemt de druk echter toe.

Daar was het aantal nieuwe opnames op de intensive care de afgelopen week 20 procent hoger dan een week eerder. Op de ‘normale’ ziekenhuisafdelingen is de instroom van coronapatiënten stabiel gebleven. Per saldo is de bezetting van de ziekenhuizen inmiddels gegroeid tot 2495 door coronapatiënten bezette bedden. In 24 uur steeg het aantal opnames met 121, de grootste groei sinds 4 januari.

Teststraten

Het aantal mensen dat zich liet testen daalde voor het eerst in lange tijd weer, met ongeveer 10 procent. Deze daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat minder mensen zich hebben laten testen tijdens het Paasweekend, stelt het RIVM. ,,De komende dagen zal duidelijk worden of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet.”

De daling in aantal positieve testuitslagen was zichtbaar in alle leeftijdsgroepen. De relatieve daling was het grootst in de leeftijdsgroepen onder de 18 jaar (-11 procent) en vanaf 80 jaar (-15 procent). Het reproductiegetal werd voor 22 maart, de meest recente datum woorop het RIVM de ‘R’ kan bepalen, 1,01 . Dat betekent dat 100 mensen samen 101 andere mensen besmetten.

De regio's met de meeste positieve tests zijn Limburg-Noord en Zuid-Holland-Zuid, gevolgd door Brabant-Noord en Zaanstreek-Waterland.