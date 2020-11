Aantal positieve tests stijgt nu drie dagen op rij, 6109 in laatste etmaal

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is het afgelopen etmaal met 6109 toegenomen. Dat zijn er 458 meer dan gisteren. Dat meldt het RIVM. In de ziekenhuizen werd het iets rustiger, maar dat geldt niet voor de bezetting van de intensive cares.

Sinds dinsdag, toen het aantal besmettingen ongeveer net zo hoog lag als maandag, is er geen daling meer te zien in het dagelijkse aantal besmettingen. Ook woensdag (plus 729) en donderdag (plus 234) was er al sprake van een stijging. Een woordvoerder van het RIVM verklaarde gisteren na de bekendmaking van de cijfers dat die stijging in elk geval deels verklaard kon worden uit het feit dat veel mensen zich pas na het weekend hadden laten testen. Dat zou een plotselinge bulk aan extra besmettingen hebben opgeleverd.

De trend op de iets langere termijn is dat het aantal besmettingen deze week ongeveer 31 procent lager ligt dan een week eerder. Het RIVM constateerde dinsdag dat reproductiegetal R op 23 oktober - de meest recente datum waarvoor het berekend kan worden - op 0,91 lag. Dat betekent dat de epidemie op dat moment aan het krimpen was. De R wordt eens per week berekend.

Ziekenhuizen

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen bedraagt nu 2181, dat zijn er 20 minder dan donderdag. Daarvan liggen er 1572 op een verpleegafdeling, 34 minder dan gisteren. Op de intensive care liggen 609 cooronapatiënten, dat zijn er 14 meer dan donderdag. Vergeleken met twee weken terug is de bezetting op de intensive care ook iets gestegen.

Het aantal nieuwe corona-opnames bedraagt 170 op de verpleegafdelingen en 32 op de intensive care. Daarmee lag de instroom deze week gemiddeld iets lager dan vorige week.

Sterfte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat vorige week opnieuw meer mensen dan gebruikelijk overleden, maar het aantal neemt niet verder toe. Er stierven 3630 mensen, ongeveer evenveel als een week eerder, toen 3644 mensen overleden. De sterfte in week 45 (2 tot en met 8 november) is 700 hoger dan was verwacht voor deze periode, meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Ook de sterfte in verpleeghuizen stijgt niet verder en neemt zelfs iets af. Ten opzichte van een week eerder overleden ruim 1400 mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen. Dat zijn er 100 minder dan de week ervoor.

Hoe ontwikkelt corona bij jou in de buurt?

Hoe ontwikkelt het coronavirus zich bij jou in de buurt? Gebruik de zoekbalk in de kaart om jouw locatie op te zoeken. De applicatie werkt het beste op desktop, op mobiel kan het laden enige tijd duren. Surf naar ad.nl/coronalocatie voor uitleg over deze interactieve kaart.

