Aantal positieve tests weer boven de 10.000, opnieuw een stijging

De afgelopen 24 uur zijn er 10.353 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers, die zojuist bekend zijn gemaakt. Ook in de ziekenhuizen wordt het weer drukker: in het afgelopen etmaal kwamen er daar ruim 100 coronapatiënten bij.

Het is lastig in te schatten hoe de nieuwe cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen dagen. Door een storing in de GGD-systemen was de rapportage de afgelopen dagen enigszins ontregeld.

Vergeleken met het gemiddelde over de vorige zeven dagen is er in elk geval sprake van een stijging. De afgelopen week (19-25 oktober) kwamen er per dag gemiddeld 9018 positieve tests bij. Dat was een stijging van ruim 17 procent ten opzichte van de week daarvoor (12-18 oktober). De stijging in het aantal positieve gevallen is groter dan de toename van het aantal afgenomen tests bij de GGD’en. Dat groeide de afgelopen week met 3 procent tot ruim 321.000. Een en ander lijkt erop te duiden dat het virus zich nog steeds verspreidt.

Volgens het RIVM lijkt het probleem met de toelevering van cijfers inmiddels verholpen. ,,Het is nog niet zeker of alle ontbrekende aantallen verwerkt zijn. We houden dus een kleine slag om de arm”, zegt een woordvoerder. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 26. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 27 sterfgevallen gemeld.

Het lijkt er in elk geval op dat in de cijfers nog geen duidelijk effect merkbaar is van de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober inging. Dat zou morgen of overmorgen wel moeten. Als er geen verbetering zichtbaar is, bestaat de kans dat het kabinet besluit tot strengere maatregelen.

Ziekenhuizen

Ook de situatie in de ziekenhuizen blijft verslechteren. Het totaalaantal in het ziekenhuis opgenomen Covid-patiënten bedraagt 2249, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 102 meer dan gisteren. Van hen liggen er 1743 buiten de intensive care, 86 meer dan gisteren. Op de ic liggen 506 coronapatiënten, 16 meer dan gisteren. Er liggen daarnaast 431 niet-Covid-patiënten op de ic, 12 minder dan gisteren. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 937.

De bezetting van de ziekenhuizen neemt al een aantal weken gestaag toe. Het aantal opnames op de verpleegafdelingen bedraagt dagelijks 200 tot 300. Omdat er ook weer mensen het ziekenhuis verlaten of naar de ic moeten, stijgt het totaalaantal bezette bedden op de verpleegafdeling minder hard. Dat stijgt (gemiddeld) met veertig tot vijftig per dag. Vandaag was de stijging (86) dus groter dan gemiddeld. Op de ic's komen er dagelijks netto 15 tot 20 coronapatiënten bij.

Volledig scherm Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). © ANP

Van alle bezette ic-bedden ligt er nu op bijna 54 procent een coronapatiënt. Bij de verpleegbedden is dat ruim 14 procent. Daarmee is de situatie volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), ‘echt lastig’. Een verzoek van België om coronapatiënten over te nemen is dan ook niet gehonoreerd. ,,Zoals Duitsland ons heeft geholpen, kunnen wij dat ook voor België doen. Maar op dit moment moeten we ons best doen om patiënten binnen Nederland te verspreiden.”

