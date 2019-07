‘Aantal verslaafden zware pijnstillers neemt toe’

De krant bekeek cijfers van verslavingszorgorganisaties in onder meer Leeuwarden, Arnhem, Almelo en Zoetermeer. De stijging zet dit jaar door; in de eerste helft van 2019 zijn 252 verslaafden aangemeld. Behandelaars spreken van een ‘nieuwe groep verslaafden’, waarvan ze bang zijn dat die snel zal groeien. Ze vrezen dat de groep voor problemen kan zorgen in afkickklinieken, waar vaak een tekort aan personeel is.



Tussen 2010 en 2017 steeg het aantal gebruikers van zware medicatie van 650.000 tot één miljoen, blijkt volgens NRC uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 450.000 van hen nemen oxycodon, een opioïde die qua chemische samenstelling lijkt op morfine maar dubbel zo sterk is. Dat middel krijgen mensen bijvoorbeeld na een buikoperatie of kanker, maar ook bij minder ernstige kwalen als rugpijn.