Aantal ziekenhuisopnames daalt genoeg voor versoepelingen

Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care komt te liggen, blijft hard dalen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is voor de zesde dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Met de huidige cijfers kunnen de coronaregels volgens advies van het OMT veilig worden versoepeld.

In de afgelopen 24 uur zijn 163 nieuwe mensen opgenomen in een ziekenhuis. Dat is het laagste aantal sinds 22 februari. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) kan het lage aantal opnames voor een deel te maken hebben met Hemelvaartsdag, maar past het cijfer sowieso in de dalende trend van de afgelopen weken.

Ook het aantal besmettingen is het afgelopen etmaal gedaald. Bij het RIVM werden 5608 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, tegenover 6088 gisteren. Dit aantal ligt opnieuw onder het weekgemiddelde van gemiddeld 6220 coronagevallen per dag.

Gestaag

Het aantal coronagevallen neemt per week gestaag af. In totaal werden afgelopen zaterdag tot en met vrijdag 43.541 mensen positief getest. Dat gaat omgerekend om 250 besmette mensen per 100.000 inwoners, het laagste aantal sinds 20 maart. In de week van 1 tot en met 7 mei werden in totaal 49.736 mensen positief getest en in de laatste zeven dagen van april waren dat er 51.353.

In Amsterdam hoorden tussen donderdag- en vrijdagochtend 323 mensen dat ze positief zijn getest op corona. In Rotterdam waren dat er 310. Ook in Den Haag (178), Utrecht (112) en Venlo (95) kwamen relatief veel besmettingen aan het licht.

Het RIVM noteerde 10 sterfgevallen door Covid-19 tussen donderdag en vrijdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. In totaal stierven tot dusver meer dan 17.400 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Sinds het begin van de uitbraak werden landelijk al bijna 1,59 miljoen mensen positief getest. Waarschijnlijk komt dat aantal zondag of maandag boven de 1,6 miljoen uit.

Versoepelingen

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 1657 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat komt neer op een gemiddelde instroom van 236,7 mensen per dag, het laagste peil sinds 13 maart.

Sinds de piek eind april is de gemiddelde instroom in de ziekenhuizen met ruim 24 procent gedaald. De afname ging vrijdag voor het eerst door de belangrijke grens van 20 procent. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, vindt dat de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen volgende week door kan gaan als het gemiddelde aantal opnames ongeveer 20 procent lager ligt dan eind april. De gemiddelde instroom op de intensive cares, een andere belangrijke graadmeter, daalde in dezelfde periode met ruim 30 procent.

Minder patiënten op ic

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg wel licht. Ziekenhuizen behandelen nu 2250 coronapatiënten, 19 meer dan gisteren. In de drie voorgaande dagen waren 256 ziekenhuisbedden vrijgekomen.

Verpleegafdelingen kregen het iets drukker, het aantal patiënten daar steeg met 24 naar 1522. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de negende dag op rij. Die behandelen nu 728 mensen met Covid-19, 5 minder dan op donderdag en het laagste aantal sinds 2 april. In iets meer dan een week tijd zijn meer dan honderd ic-bedden voor coronapatiënten vrijgekomen.

