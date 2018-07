Aardbeien met een likje cream

video Wrakstuk­ken Waddenzee zijn mogelijk van één van de grootste scheepsram­pen ooit

10:16 De scheepsramp van Paesens-Moddergat zal de gemiddelde Nederlander weinig zeggen, maar was relatief gezien misschien wel de meest ingrijpende scheepsramp van allemaal. Bijna de complete mannelijke bevolking van het Friese dorp verloor in 1883 het leven op zee. Nog altijd zijn drie scheepswrakken zoek, maar mogelijk komt daar binnenkort verandering in.