Aardbeving in Groningen: 'Het is weer gebeurd'

Groningen is maandagmiddag opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in de provincie sinds 2012. Het gaat om een zware beving van 3.4 op de schaal van Richter. “We hadden altijd al verwacht dat er zwaardere aardbevingen zouden komen. Er zijn ook deskundige die aangeven dat dat gaat gebeuren en het is weer gebeurd”, aldus Derwin Schorren, bestuurslid van de Groninger Bodem Beweging (GBB).