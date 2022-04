Aardbeving met kracht van 2.7 in Groningen: ‘Zwaar gerommel en een harde knal’

Een automatische melding van het KNMI sprak in eerste instantie over een beving bij Zeerijp, maar na beoordeling van een seismoloog is de precieze locatie van het epicentrum aangepast, legt een woordvoerster uit. Loppersum en Zeerijp liggen hemelsbreed zo’n twee kilometer uit elkaar.

Lees door onder de tweets.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is nog onbekend of er schade is ontstaan in het bevingsgebied. Op Twitter melden diverse mensen dat ze de aardbeving hebben gevoeld. ,,Een flinke aardbeving, een harde dreun of knal en het hele huis trilt”, beschrijft de veiligheidsregio Groningen. Het ministerie van Economische Zaken roept mensen die schade hebben zich te melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Op 6 maart werd er een beving gemeld bij Zeerijp, die had een kracht van 2.1. In oktober en november vorig jaar waren in de provincie Groningen ook diverse aardbevingen, waarvan meerdere in diezelfde plaats. Ze worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.

Gasbevingen

Volgens het IMG vinden de Groningse ‘gasbevingen’ relatief dicht bij de oppervlakte plaats en zijn de trillingen daardoor heftiger. Daarbij kunnen klei- of veenlagen in de grond de trillingen versterken en kan dat lokaal vervolgens voor extra schade zorgen. Het IMG stelt op Twitter dat de aardbeving in Loppersum volgt op een ‘relatief rustige maand‘.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: