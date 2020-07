Aardbeving met kracht van 2,8 bij Groningse plaats Loppersum

Het gaat om de zwaarste beving van dit jaar tot nu toe. De vorige zwaarste beving van 2020 vond plaats op 2 maart in Wagenborgen; de beving had toen een kracht van 2,1. Het betrof toen een geïnduceerde aardbeving – dat wil zeggen: ontstaan door gaswinning – op drie kilometer diepte.



Het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) meldt dat het epicentrum van de beving tussen de plaatsen Loppersum en Westeremden lag. De beving werd om 15.18 uur geregisterd, zo valt af te lezen aan de automatische registraties op de website van het KNMI.



De zwaarste aardbeving ooit in Nederland was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. De zwaarste gasaardbeving in Groningen gebeurde in 2012 bij het dorp Huizinge, met een kracht van 3,6.