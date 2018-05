Aart Overwater (94): Eén keer per jaar twee minuten stil, dat is alles

Bijna 1,5 graden nachtvorst in Twente, maar zomer is op komst

8:54 ENSCHEDE - Met thermometers die op 0,0 graden bleven steken op KNMI-meetstations vroor het afgelopen nacht officieel niet. Toch registreerden weeramateurs in Nederland wel degelijk vorst in onder andere Noord-Holland en Groningen. Ook in Twente dook het kwik ook onder het vriespunt: -1,4 graden.