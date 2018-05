Aart Overwater (94) hoopt dat de traditie van twee minuten stilte blijft

Video Opgebaard lichaam geëvacu­eerd om uitslaande brand in histori­sche kerk Limmen

3 mei De Corneliuskerk in Limmen (N-H) is vanavond grotendeels verwoest door een brand. Van een groot deel van de kerk staan alleen de stenen muren nog. Aan de voorkant zijn de kerktoren en een pas gerestaureerd orgel behouden gebleven, evenals de pastorie. Waardoor de brand ontstond, is nog niet duidelijk.