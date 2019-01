Ab stopt zoeken naar Willeke Dost: ‘Tuin vernield en familie onder druk gezet’

In januari 1992 verdween Willeke Dost. Er is nooit meer iets van haar vernomen. Het meisje woonde indertijd bij een pleeggezin in het Drentse Koekange, vlakbij Meppel. In het weiland achter de boerderij van dat gezin is al diverse malen gezocht. Bijvoorbeeld in september 2010.



In november 2018 kregen Bruintjes en medespeurder Jan Huzen het voor elkaar dat de politie opnieuw ging zoeken bij de boerderij. Dat gebeurde nadat het tweetal had aangekondigd met een groep vrijwilligers zelf te gaan graven als de politie dat niet zou doen.



De politie vond niks na een lange dag graven, tot grote teleurstelling van Bruintjes en Huzen. ,,We moeten doorgaan. Treurig blijven heeft geen zin‘’, zeiden ze toen.