Abdellah Mehraz werd zelf in Marokko achtergelaten, nu steunt hij ouders

OM eist 3 jaar cel tegen terugge­keer­de Syriëgang­ster

14:35 Justitie eist 3 jaar celstraf , waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen Senabel al N. (35) uit Ede. Volgens het Openbaar Ministerie is ze een teruggekeerde jihadiste die in Irak met een IS-strijder getrouwd is geweest. De Edese ontkent dat.