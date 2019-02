Abdellaoui doet aangifte van schietpartij, politie zoekt getuigen

Abdellaoui zelf meldt via zijn advocaat aan Het Parool dat hij ‘100 procent’ per vergissing is neergeschoten. ,,Yassine heeft geen enkel conflict, houdt zich verre van drugshandel of andere misdrijven en is geen onderwerp van een politieonderzoek of zo”, zegt Sanne Schuurman, de advocaat. ,,Hij bouwt gewoon aan zijn trainerscarrière. Het heeft er echt alle schijn van dat hij domme pech heeft gehad.”

In het verleden was de geboren Bosschenaar wel verdachte in een witwaszaak. Daarvoor kreeg hij aanvankelijk twee maanden voorwaardelijke celstraf. In 2014 later sprak het Hof hem in hoger beroep alsnog vrij. De politie heeft ‘heel kort’ met de geboren Bosschenaar gesproken. ,,We houden met alle scenario's rekening. Vooralsnog zijn we vooral op zoek naar getuigen.”