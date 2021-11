Abigail draagt folders op haar hoofd: ‘Het kan mij niet schelen of mensen kijken, dit is voor mij het handigst’

interview Ernst Daniël Smid: 'Ik zag mijn vrouw doodgaan aan kanker, zo erg zal het bij mij niet worden’

WINTERSWIJK - Na een periode van ontkenning is operazanger Ernst Daniël Smid (67) nu volledig open over zijn ziekte van Parkinson. De in Winterswijk wonende Smid heeft niets meer te verbergen en wil er graag over praten. Om die ‘kutziekte’ onder de aandacht te brengen van iedereen.

21 november